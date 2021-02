Nocera Inferiore, il sindaco invoca i vaccini e chiude le scuole (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha deciso di chiudere alla presenza tutte le scuole di ogni ordine grado presenti sul territorio comunale. Dopo aver chiuso ieri tre istituti scolastici, mentre in due licei erano già state sospese le lezioni,o ggi il primo cittadino ha deciso di emettere l’ordinanza. Ieri Torquato aveva anche incontrato insieme ad altri sindaci della provincia il prefetto di Salerno per chiedere azioni coordinate sul territorio. Oggi, inoltre, Torquato in una comunicazione inviata oggi al Direttore Generale dell’ Asl Salerno, Dott. M.Iervolino, e al Responsabile del Programma vaccinale del Dipartimento di Prevenzione Collettiva dell’ Asl Salerno, Dott. Coletta, ha sollecitato le pratiche informative presso le scuole del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldiManlio Torquato ha deciso dire alla presenza tutte ledi ogni ordine grado presenti sul territorio comunale. Dopo aver chiuso ieri tre istituti scolastici, mentre in due licei erano già state sospese le lezioni,o ggi il primo cittadino ha deciso di emettere l’ordinanza. Ieri Torquato aveva anche incontrato insieme ad altri sindaci della provincia il prefetto di Salerno per chiedere azioni coordinate sul territorio. Oggi, inoltre, Torquato in una comunicazione inviata oggi al Direttore Generale dell’ Asl Salerno, Dott. M.Iervolino, e al Responsabile del Programma vaccinale del Dipartimento di Prevenzione Collettiva dell’ Asl Salerno, Dott. Coletta, ha sollecitato le pratiche informative presso ledel ...

