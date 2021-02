L’ Uefa apre un’inchiesta su Stella Rossa-Milan

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Laha deciso di aprire un procedimento disciplinare sulla gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League,, terminato 2-2. Pare che si voglia far luce su un presunto insulto razzista rivolto all’attaccante rossonero, Zlatan Ibrahimovic. Stando alle prime ricostruzioni, un gruppetto di tifosi presenti all’esterno dello stadio avrebbe pronunciato nei confronti dell’ attaccante delil seguente epiteto “tu sporco balijjia”, che offende coloro che sono di origine musulmana, proprio come il padre del giocatore. Il comunicato dell’“In conformità con l’ Articolo 31 del Regolamento Disciplinare, un ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurre un’indagine disciplinare sugli incidenti verificatisi ...

