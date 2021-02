Juventus, Dybala vola a Barcellona: controllo al ginocchio dal professor Cugat (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non sembra avere fine l’infortunio di Paulo Dybala. Per il centravanti della Juventus continuano i dolori dopo la lesione di basso grado al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata contro il Sassuolo il 10 gennaio scorso. L’argentino avverte ancora fastidio e quindi oggi è volato, in compagnia del medico della società bianconera a Barcellona, per un consulto con il professor Cugat. L’obiettivo di giocatore e club a questo punto diventa tornare disposizione almeno per il Porto per il match di Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non sembra avere fine l’infortunio di Paulo. Per il centravanti dellacontinuano i dolori dopo la lesione di basso grado al legamento collaterale mediale delsinistro rimediata contro il Sassuolo il 10 gennaio scorso. L’argentino avverte ancora fastidio e quindi oggi èto, in compagnia del medico della società bianconera a, per un consulto con il. L’obiettivo di giocatore e club a questo punto diventa tornare disposizione almeno per il Porto per il match di Champions League. SportFace.

