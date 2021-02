I corpi di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono stati riportati in Italia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ad attenderli all'aeroporto di Ciampino c'erano il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro degli Esteri, Luigi di Maio Leggi su ilpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ad attenderli all'aeroporto di Ciampino c'erano il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro degli Esteri, Luigi di Maio

Agenzia_Ansa : Sono fissati per domani mattina al Policlinico Gemelli di Roma le autopsie sui corpi dell'ambasciatore Luca Attanas… - yuna_hikari : RT @ilpost: I corpi di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono stati riportati in Italia - ilpost : I corpi di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono stati riportati in Italia - Jovinow : Verrà eseguita domani l'autopsia sui corpi dell'ambasciatore, Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci,… - CarbonaroEr : RT @Agenzia_Ansa: Sono fissati per domani mattina al Policlinico Gemelli di Roma le autopsie sui corpi dell'ambasciatore Luca Attanasio e d… -