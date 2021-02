Disabile vittima di ‘vendetta’, ex procuratore Lepore: “Episodi di una gravità inaudita” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDisabile vittima ‘vendetta’: ex procuratore, fatti inauditi Afragola (Na) – “Episodi del genere sono di una gravità inaudita, perchè vanno a ledere i diritti fondamentali dell’essere umano e nel caso specifico, di una donna con gravi difficoltà motorie“. Lo dichiara l’ex procuratore della Repubblica di Napoli Giandomenico Lepore che cosi’ interviene sulla ‘vendetta’ subita da una Disabile nel Napoletano dove alla donna, costretta su una carrozzina, sono state squarciate le gomme della sua auto per avere fatto multare una persona che aveva parcheggiato nel posto riservato ai portatori di handicap. Una vicenda avvenuta nei giorni scorsi ad Afragola e di cui si sta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto: ex, fatti inauditi Afragola (Na) – “del genere sono di una, perchè vanno a ledere i diritti fondamentali dell’essere umano e nel caso specifico, di una donna con gravi difficoltà motorie“. Lo dichiara l’exdella Repubblica di Napoli Giandomenicoche cosi’ interviene sullasubita da unanel Napoletano dove alla donna, costretta su una carrozzina, sono state squarciate le gomme della sua auto per avere fatto multare una persona che aveva parcheggiato nel posto riservato ai portatori di handicap. Una vicenda avvenuta nei giorni scorsi ad Afragola e di cui si sta ...

