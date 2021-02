Die Hard, Charlize Theron interessata a una versione 'lesbica' della storia: "Sarebbe un'idea grandiosa" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Charlize Theron ha confermato in un'intervista che Sarebbe interessata a una versione di Die Hard con al centro una relazione tutta al femminile. Charlize Theron ha svelato di essere realmente interessata all'ipotesi che venga realizzata una versione lesbica di Die Hard, dopo aver commentato alcuni mesi fa online un tweet in cui si proponeva il progetto. L'attrice ha accennato all'originale idea che era stata condivisa su Twitter durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ribadisce che Sarebbe disposta a recitare nel potenziale film. L'idea originale è nata da Francis Osis, che commentando l'arrivo sugli schermi di Happiest ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha confermato in un'intervista chea unadi Diecon al centro una relazione tutta al femminile.ha svelato di essere realmenteall'ipotesi che venga realizzata unadi Die, dopo aver commentato alcuni mesi fa online un tweet in cui si proponeva il progetto. L'attrice ha accennato all'originaleche era stata condivisa su Twitter durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ribadisce chedisposta a recitare nel potenziale film. L'originale è nata da Francis Osis, che commentando l'arrivo sugli schermi di Happiest ...

