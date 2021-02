David Marrero | “Sono ancora un giocatore In questi tornei occhio a Kuhn e Musetti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alla vigilia del primo dei due nuovi Challenger di Gran Canaria, organizzati da MEF Tennis Events,, direttore dei due, ha rilasciato un’interessante intervista al sito ATP. Il 40enne di Telde, luogo dove si disputeranno i due Challenger, è stato campione di doppio nelle NITTO ATP Finals del 2013, in coppia con il connazionale Fernando Verdasco edoggi il tennis giocato fa assolutamente parte della sua vita. Quando gli viene chiesto: “Tu che sei stato un…”, l’attuale numero 310 del ranking di doppio, infatti, risponde: “stato non è corretto,un. Non miritirato”., qual è allora la tua situazione attuale?“...