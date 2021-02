Da Keynes a Draghi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un po' di ottimismo per iniziare: nel lungo periodo siamo tutti morti. È una citazione ricorrente in economia. Tradotta in linguaggio comune, suona più o meno così: chi se ne importa di come staremo ...

Il Fatto Quotidiano

...ha gestito la moneta per contrastare la fase negativa del ciclo economico; ora, da primo ministro, si appresta a governare una poderosa iniezione di denaro pubblico in economia. Un...'Oggi si può e si deve realizzare quello che il Presidenteha indicato nel suo discorso ... ''A lungo termine - diceva lord- siamo tutti morti'. Ma io non sono mai stato keynesiano, ...Un po' di ottimismo per iniziare: nel lungo periodo siamo tutti morti. È una citazione ricorrente in economia. Tradotta in linguaggio comune, suona più o meno così: chi ...Presidente Berlusconi, la lotta alla pandemia è al primo posto dell’azione del nuovo governo. Pensa vada cambiato il meccanismo di approvvigionamento dei vaccini?