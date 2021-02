Caos vaccini a Torino, tensioni in via Gorizia per la troppa gente (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Proteste, file interminabili e anche momenti di assembramento. Clima teso oggi nel centro vaccinale di via Gorizia a Torino, dove, l’attesa è stata lunghissima per le troppe persone che si sono presentate, probabilmente a causa di un disguido n disguido informatico sulla piattaforma gestita dal Csi Piemonte. Per le ore 13 e le ore 17 erano state, infatti, convocate, rispettivamente, 508 e 366 persone appartenenti al personale scolastico. Il numero doppio di quanto previsto. Sul posto è dovuta intervenire la polizia a calmare gli animi e aiutare gli operatori Asl con le liste dei nominativi di chi doveva essere vaccinato. In una nota dell’Asl torinese, in cui si chiede scusa per il disguido, spiega che “ieri, appena l’equipe vaccinale ha riscontrato l’anomalia, ha avvisato immediatamente il CSI Piemonte che ha provveduto a rimodulare gli ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Proteste, file interminabili e anche momenti di assembramento. Clima teso oggi nel centro vaccinale di via, dove, l’attesa è stata lunghissima per le troppe persone che si sono presentate, probabilmente a causa di un disguido n disguido informatico sulla piattaforma gestita dal Csi Piemonte. Per le ore 13 e le ore 17 erano state, infatti, convocate, rispettivamente, 508 e 366 persone appartenenti al personale scolastico. Il numero doppio di quanto previsto. Sul posto è dovuta intervenire la polizia a calmare gli animi e aiutare gli operatori Asl con le liste dei nominativi di chi doveva essere vaccinato. In una nota dell’Asl torinese, in cui si chiede scusa per il disguido, spiega che “ieri, appena l’equipe vaccinale ha riscontrato l’anomalia, ha avvisato immediatamente il CSI Piemonte che ha provveduto a rimodulare gli ...

