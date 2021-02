Borussia Mönchengladbach-Manchester City stasera in tv in chiaro? Data, orario e dove vederla in streaming (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Manchester City fa visita al Borussia Moenchengladbach nel match valido per l’anData degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Tutto pronto per il confronto più scontato, almeno sulla carta, e potenzialmente meno equilibrato. Da un lato gli uomini di Guardiola, straprimi in campionati e reduci da ben 17 vittorie di fila. Dall’altro i tedeschi, consapevoli che a fine stagione perderanno il proprio allenatore e capaci di raccogliere un solo punto nelle ultime tre giornate di Bundesliga. Appuntamento da non perdere stasera mercoledì 24 febbraio alle ore 21 nel palcoscenico della Puskas Arena di Budapest. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Football e Sky Sport, mentre la diretta streaming si potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) IlCity fa visita alMoenchengladbach nel match valido per l’andegli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Tutto pronto per il confronto più scontato, almeno sulla carta, e potenzialmente meno equilibrato. Da un lato gli uomini di Guardiola, straprimi in campionati e reduci da ben 17 vittorie di fila. Dall’altro i tedeschi, consapevoli che a fine stagione perderanno il proprio allenatore e capaci di raccogliere un solo punto nelle ultime tre giornate di Bundesliga. Appuntamento da non perdere stasera mercoledì 24 febbraio alle ore 21 nel palcoscenico della Puskas Arena di Budapest. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Football e Sky Sport, mentre la direttasi potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace.

