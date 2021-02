Boom della moda circolare: vale 5mila miliardi di dollari (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Foto: Pexels)L’ultima moda? È quella circolare. Abiti di seconda mano, recupero di tessuti e produzioni green sono i nuovi protagonisti di un mondo, quello del fashion, caratterizzato da enormi sprechi. E potrebbero addirittura diventare il modello dominante: secondo il Circular Fashion Report 2020 il mercato della moda circolare ha un valore potenziale di 5mila miliardi di dollari, il 63% in più dell’industria della moda tradizionale. Insomma, mercatino second hand batte fast fashion 5 a 3. Ad analizzare i dati che riguardano il trend della moda sostenibile è una ricerca condotta da Espresso Communication per Be Green Tannery, conceria di Solofra, in provincia di Avellino, in ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Foto: Pexels)L’ultima? È quella. Abiti di seconda mano, recupero di tessuti e produzioni green sono i nuovi protagonisti di un mondo, quello del fashion, caratterizzato da enormi sprechi. E potrebbero addirittura diventare il modello dominante: secondo il Circular Fashion Report 2020 il mercatoha un valore potenziale didi, il 63% in più dell’industriatradizionale. Insomma, mercatino second hand batte fast fashion 5 a 3. Ad analizzare i dati che riguardano il trendsostenibile è una ricerca condotta da Espresso Communication per Be Green Tannery, conceria di Solofra, in provincia di Avellino, in ...

repubblica : ?? Mafia, l’allarme della Dia al Parlamento: “Business pandemia. Boom di riciclaggio, corruzione e scambi elettorali” - OnlyPopPlease1 : RT @ARTEita: In ???? è boom di cantieri e lavori pubblici, ma il balzo della domanda di cemento ha un risvolto oscuro: livelli mai visti di a… - francy_dd : @BlackTwitty85 @redelniente13 No io non sono ne per Tommaso e neanche per Stefania..Diciamo che la strategia di Day… - AMarco1987 : Mafia, l’allarme della Dia al Parlamento: “Business pandemia. Boom di riciclaggio, corruzione e scambi elettorali”… - Giovannaconfal6 : RT @EmilioBerettaF1: Mafia, l’allarme della Dia al Parlamento: “Business pandemia. Boom di riciclaggio, corruzione e scambi elettorali” htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom della Cantieri. A Riccione boom nel 2020: 842 quelli aperti ... con un vero e proprio boom nel 2020: ben 842 . A fare il punto è l'amministrazione della Perla Verde secondo cui il numero crescente di gru per costruzioni edili e cantierizzazioni conferma il buono ...

Apple torna sul trono degli smartphone grazie agli iPhone 12, non succedeva dal 2016 Diversi i motivi che hanno riportato la società di Cupertino in vetta al ranking e su tutti c'è il boom di vendite del nuovo iPhone 12 con connettività 5G e alcuni miglioramenti sul fronte della ...

Il boom della carne vegetale: gli spagnoli di Heura puntano sull'Italia la Repubblica Boom della moda circolare: vale 5mila miliardi di dollari Abiti usati, produzioni sostenibili e materiali ecologici guidano il trend della moda circolare, il cui mercato potrebbe valere più di quello dell'industria tradizionale ...

Schroders, ecco come posizionarsi per il ritorno dell’inflazione Se la domanda crescerà più velocemente della ripresa sul lato dell’offerta, potremmo vedere un rimbalzo nei prezzi. I mercati stanno lentamente prendendo consapevolezza di questa possibilità. Al momen ...

... con un vero e proprionel 2020: ben 842 . A fare il punto è l'amministrazionePerla Verde secondo cui il numero crescente di gru per costruzioni edili e cantierizzazioni conferma il buono ...Diversi i motivi che hanno riportato la società di Cupertino in vetta al ranking e su tutti c'è ildi vendite del nuovo iPhone 12 con connettività 5G e alcuni miglioramenti sul fronte...Abiti usati, produzioni sostenibili e materiali ecologici guidano il trend della moda circolare, il cui mercato potrebbe valere più di quello dell'industria tradizionale ...Se la domanda crescerà più velocemente della ripresa sul lato dell’offerta, potremmo vedere un rimbalzo nei prezzi. I mercati stanno lentamente prendendo consapevolezza di questa possibilità. Al momen ...