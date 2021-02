Antonio Conte, 10 milioni sequestrati: chi è il broker che l’ha truffato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dieci milioni sequestrati all’ex consulente finanziario dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte: ecco chi è il broker che l’ha truffato L’Inter continua a dominare in Serie A con Antonio Conte che è tornato finalmente sorridente dopo gli ultimi risultati importanti. L’allenatore leccese, però, in passato è stato truffato dall’ex consulente finanziario per circa 30,6 milioni di euro. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dieciall’ex consulente finanziario dell’allenatore dell’Inter,: ecco chi è ilcheL’Inter continua a dominare in Serie A conche è tornato finalmente sorridente dopo gli ultimi risultati importanti. L’allenatore leccese, però, in passato è statodall’ex consulente finanziario per circa 30,6di euro. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

