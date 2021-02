AFAM | assunzione 427 docenti a tempo indeterminato | in Gazzetta Ufficiale il decreto

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Inn. 44 del 22 febbraio 2021 è pubblicato il D.P.R. 31 dicembre 2020: Autorizzazione al Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno accademico 2020/2021, ad assumere an. 427 unita' di personale docente per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (), nonche' ad accantonare una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'articolo .