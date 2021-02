Twisted Metal sarà una serie TV scritta dagli sceneggiatori di Deadpool! (Di martedì 23 febbraio 2021) Variety ha confermato che la serie TV di Twisted Metal è ufficialmente in sviluppo. Sony Pictures Television e PlayStation Productions stanno sviluppando una serie basata sui giochi di combattimento veicolare Twisted Metal, il primo dei quali è stato lanciato nel 1995. Nel 2019 è stato originariamente riferito che Sony era interessata a sviluppare una serie TV. La nuova serie è descritta come una commedia d'azione, scritta da Rhett Reese e Paul Wernick, gli autori dei film Deadpool e Zombieland. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021) Variety ha confermato che laTV diè ufficialmente in sviluppo. Sony Pictures Television e PlayStation Productions stanno sviluppando unabasata sui giochi di combattimento veicolare, il primo dei quali è stato lanciato nel 1995. Nel 2019 è stato originariamente riferito che Sony era interessata a sviluppare unaTV. La nuovaè decome una commedia d'azione,da Rhett Reese e Paul Wernick, gli autori dei film Deadpool e Zombieland. Leggi altro...

