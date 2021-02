Powell (Fed): “Economia verso condizioni di normalità già nel 2021. Inflazione non preoccupa, tassi non saliranno” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il governatore della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, Jerome Powell ha espresso ottimismo sul fatto che già quest’anno le condizioni economiche potrebbero tornare in una situazione di quasi normalità. Il Prodotto interno lordo americano “potrebbe” crescere nel 2021 anche intorno al 6%, ha affermato, e ritornare quindi ai livelli pre-pandemia nella prima metà dell’anno. “Questo non è il momento di pensare al debito”, dice Powell rispondendo, nel corso di un’audizione in Congresso, a chi gli chiedeva dell’andamento dei conti pubblici. Powell, che oggi è stato ascoltato in audizione dal Congresso Usa, ha anche rimarcato come ci siano ancora 10 milioni di posti di lavoro in meno rispetto a prima dell’inizio della pandemia e come il ritmo di miglioramento del mercato del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Il governatore della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, Jeromeha espresso ottimismo sul fatto che già quest’anno leeconomiche potrebbero tornare in una situazione di quasi. Il Prodotto interno lordo americano “potrebbe” crescere nelanche intorno al 6%, ha affermato, e ritornare quindi ai livelli pre-pandemia nella prima metà dell’anno. “Questo non è il momento di pensare al debito”, dicerispondendo, nel corso di un’audizione in Congresso, a chi gli chiedeva dell’andamento dei conti pubblici., che oggi è stato ascoltato in audizione dal Congresso Usa, ha anche rimarcato come ci siano ancora 10 milioni di posti di lavoro in meno rispetto a prima dell’inizio della pandemia e come il ritmo di miglioramento del mercato del ...

