Napoli, si lavora a Castel Volturno: Mertens col gruppo, a riposo Osimhen (Di martedì 23 febbraio 2021) Napoli a lavoro in quel di Castel Volturno con la testa al ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada, programmato per le 18:55 di giovedì allo stadio Diego Armando Maradona. Ospina e Petagna hanno svolto lavoro personalizzato in campo, Hysaj e Demme si sono invece divisi fra personalizzato e lavoro in gruppo, terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Lozano. Ottime notizie per quanto riguarda Mertens: il belga ha infatti svolto l’intera seduta in gruppo. Infine Osimhen si è sottoposto in mattinata ad esami clinici e ad accertamenti diagnostici presso la Clinica Pineta Grande che hanno dato esito negativo. Il club fa sapere che il nigeriano riposerà alcuni giorni, prima di riprendere gradualmente con gli allenamenti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021)a lavoro in quel dicon la testa al ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada, programmato per le 18:55 di giovedì allo stadio Diego Armando Maradona. Ospina e Petagna hanno svolto lavoro personalizzato in campo, Hysaj e Demme si sono invece divisi fra personalizzato e lavoro in, terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Lozano. Ottime notizie per quanto riguarda: il belga ha infatti svolto l’intera seduta in. Infinesi è sottoposto in mattinata ad esami clinici e ad accertamenti diagnostici presso la Clinica Pineta Grande che hanno dato esito negativo. Il club fa sapere che il nigeriano riposerà alcuni giorni, prima di riprendere gradualmente con gli allenamenti. SportFace.

sportface2016 : #Napoli Si lavora a Castel Volturno: #Mertens si allena col gruppo, riposo di alcuni giorni per #Osimhen - napole_thanos : @ADeLaurentiis non vorrebbe #Sarri. Al momento mi sento di smentire completamente la notizia. Si lavora per #Allegri #Napoli - SPompozzi : @Naples___ @pisto_gol Illecito ancora nn provato?Pero se poi si dice che la partita nn giocata con la Juve a torino… - Giovanni5gran : @napolista Lo avevamo e non mi sembrava vero. Ma Napoli ha tutto abbiamo o sol o mar a pizz.. che voleva Ancelotti?… - albert_Napoli : @PinoSa54 @sscnapoli @Lor_Insigne Parole sprecate pino Questi stanno di nuovo complottando non abbiamo un capitano… -