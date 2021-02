Governo Draghi, dite la vostra /7 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continuate a scrivere a lettere@ilmanifesto.it La sesta serie è qui. La quinta serie è qui. La quarta serie è qui. La terza serie è qui. La seconda serie è qui. La prima qui. A me sembra pura follia Grazie al Manifesto per l’oppurtunità che mi dà. Ho 81 anni e milito nella sinistra da oltre 50, da quando, lavorando in banca, i meccanismi perversi della società si manifestarono e in misura sempre maggiore si manifestano attualmente. Quindi i banchieri non rientrano … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continuate a scrivere a lettere@ilmanifesto.it La sesta serie è qui. La quinta serie è qui. La quarta serie è qui. La terza serie è qui. La seconda serie è qui. La prima qui. A me sembra pura follia Grazie al Manifesto per l’oppurtunità che mi dà. Ho 81 anni e milito nella sinistra da oltre 50, da quando, lavorando in banca, i meccanismi perversi della società si manifestarono e in misura sempre maggiore si manifestano attualmente. Quindi i banchieri non rientrano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luc… - fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - sandrogozi : Non sprechiamo questa opportunità! Un’alleanza liberale, riformista ed europea a sostegno di #Draghi (ora si può fa… - tomasomontanari : Draghi che plagia una parte del discorso di insediamento da un articolo di un ultraliberista non è un buon inizio... - arrow_michelle : RT @liberioltre: ????È TORNATO L'#UfficioDiLuciano. @micheleboldrin e @lucianocapone ci raccontano l'effettivo programma di governo di Mario… -