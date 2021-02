Fratelli d’Italia prosegue il forcing su Sandro D’Alessandro (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFratelli d’Italia non molla la pista D’AlesSandro. Attraverso una nota stampa, la triade composta da Mimmo Matera, Francesca Pedicini e Federico Paolucci danno conto dell’incontro tenutosi nella serata di ieri con l’ex sindaco di Benevento, a cui il partito della Meloni vorrebbe affidare l’onere e l’onore della sfida a Clemente Mastella. Una ipotesi, ricordiamolo, non condivisa al momento al tavolo della coalizione del centrodestra dove il nome forte resta quello di Lucio Lonardo. Tornando a Fratelli d’Italia, ecco la nota stampa a firma Matera, Pedicini, Paolucci: “Ieri sera abbiamo avuto un proficuo incontro con Sandro d’AlesSandro. Oltre tre ore non sono bastate ad affrontare tutte le questioni sul tappeto, dal futuro della città e del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutinon molla la pista D’Ales. Attraverso una nota stampa, la triade composta da Mimmo Matera, Francesca Pedicini e Federico Paolucci danno conto dell’incontro tenutosi nella serata di ieri con l’ex sindaco di Benevento, a cui il partito della Meloni vorrebbe affidare l’onere e l’onore della sfida a Clemente Mastella. Una ipotesi, ricordiamolo, non condivisa al momento al tavolo della coalizione del centrodestra dove il nome forte resta quello di Lucio Lonardo. Tornando a, ecco la nota stampa a firma Matera, Pedicini, Paolucci: “Ieri sera abbiamo avuto un proficuo incontro cond’Ales. Oltre tre ore non sono bastate ad affrontare tutte le questioni sul tappeto, dal futuro della città e del ...

