Covid | Bertolaso | ' a Brescia di fatto terza ondata pandemia'

(Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Aè "praticamente partita la" del19. Lo ha detto Guido, consulente della Lombardia sul piano vaccinale, in consiglio regionale. "Balza all'occhio - dice mostrando dei dati - la situazione della provincia di, che ha diun'incidenza doppia rispetto alle altre province del numero di casi in un determinato territorio in un determinato periodo.è largamente avanti rispetto a tutte le altre province", sottolinea, aggiungendo che se altrove la situazione è "sotto controllo", a"è evidente che ilche ci troviamo di fronte praticamente alladella: è ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bertolaso

ATTACCA Ci vuole un 'robusto cambio di rotta' per il piano vaccini nazionale secondo Guido(consulente per l'emergenzadella presidente Tesei), ieri a Perugia per il primo ...... per un primo confronto sulla possibilità di produrre in Italia il vaccino anti. E' questa ... "Ci vuole un robusto cambio di rotta per il piano vaccini nazionale", secondo Guido. "Non ...Milano, 23 feb. (Adnkronos) - A Brescia è "praticamente partita la terza ondata" del Covid19. Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente della Lombardia sul piano vaccinale, in consiglio regionale. "Balz ...Un anno fa la pandemia di coronavirus ha travolto l’Italia. Allora non avevamo ancora idea di quello che presto ci saremmo ritrovati ad affrontare.