CorSport | Adl e Gattuso non si parlano più | ma ci sarà esonero solo in caso di crollo con il Granada

Tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis è calato il gelo, scrive il Corriere dello Sport. Il rapporto tra presidente e allenatore si è rotto dopo Verona. "De Laurentiis e Gattuso non hanno granché da dirsi, qualche frase se la sono scambiata alla vigilia della semifinale di Coppa Italia, poi hanno smesso di avere contatti, anche telefonici, che si sono inizialmente diradati e infine spenti". Ma il rapporto sarà interrotto solo in caso di un ko contro il Granada. "Soltanto un tracollo contro il Granada finirebbe per spingere Adl a un intervento rapido e doloroso come un comunicato stampa per annunciare un esonero". De Laurentiis spera che accada qualcosa, "che da questa sfida arrivi un segnale (tecnico e anche tattico, però pure motivazionale), che ...

