Congo | per morte ambasciatore il governo di Kinshasa accusa ribelli del Rwanda

ROMA – L'agguato al convoglio dell'ambasciatore Luca Attanasio è stato sferrato da "elementi" del gruppo ribelle Forces Democratiques pour la Liberation du Rwanda (Fdlr): è la versione fornita dal governo congolese, che ha peraltro denunciato di non essere stato informato della missione alla quale partecipava il diplomatico. La ricostruzione è contenuta in una nota diramata a Kinshasa, firmata dal ministro dell'Interno Aristide Bulakali Mululunganya.

