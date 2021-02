Colpisce ex e la figlia con calcio pistola a salve, arrestato 50enne (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 50enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine. L’ex convivente ha contattato il 112 e chiesto l’intervento di una pattuglia. Poco prima il 50enne aveva colpito per futili motivi la donna e la figlia minore con il calcio di una pistola scacciacani. Verso di loro avrebbe esploso anche alcuni colpi per intimorirle per poi allontanarsi. Tornato pochi minuti dopo nell’abitazione, l’uomo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Addosso aveva un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri, una pistola a salve completa di colpi e priva del tappo rosso. Il 50enne è ora in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hannoper maltrattamenti in famiglia undi Ponticelli già noto alle forze dell’ordine. L’ex convivente ha contattato il 112 e chiesto l’intervento di una pattuglia. Poco prima ilaveva colpito per futili motivi la donna e laminore con ildi unascacciacani. Verso di loro avrebbe esploso anche alcuni colpi per intimorirle per poi allontanarsi. Tornato pochi minuti dopo nell’abitazione, l’uomo è stato bloccato edai carabinieri. Addosso aveva un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri, unacompleta di colpi e priva del tappo rosso. Ilè ora in ...

