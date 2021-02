capitan66330410 : RT @MediasetTgcom24: Alitalia, sindacati: gli stipendi di febbraio saranno pagati in ritardo #Alitalia - Vivodisogniebas : RT @MediasetTgcom24: Alitalia, sindacati: gli stipendi di febbraio saranno pagati in ritardo #Alitalia - Jovinow : #Alitalia, sindacati: gli stipendi di febbraio saranno pagati in ritardo - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Alitalia, sindacati: gli stipendi di febbraio saranno pagati in ritardo #Alitalia - MediasetTgcom24 : Alitalia, sindacati: gli stipendi di febbraio saranno pagati in ritardo #Alitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia sindacati

la Repubblica

Gli stipendi del mese di febbraio adsaranno pagati in ritardo, come era già successo anche a dicembre e gennaio. Lo si apprende da fonti sindacali. A dicembre i salari erano stati corrisposti il 31 invece del 27, mentre la ...... che ha messo in ginocchio in modo particolare il settore del trasporto aereo , idi ...aereo è una situazione drammatica con decine di aziende in crisi e in liquidazione come, Air ...(Teleborsa) – A un anno dallo scoppio della pandemia da Covid-19, che ha messo in ginocchio in modo particolare il settore del trasporto aereo, i sindacati di categoria hanno annunciato una ...Roma, 23 feb. (LaPresse) - Gli stipendi dei dipendenti di Alitalia per il mese di febbraio verranno pagati in ritardo, come già successo a gennaio. Secondo ...