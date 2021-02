Tragedia a Roma: 54enne si getta dal quarto piano, era affetto da depressione (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tragedia nella mattinata di oggi, 22 Febbraio intorno alle ore 11:30, in zona Tuscolano. Il suicidio e il ritrovamento A Largo Appio Claudio 395 un uomo, classe 1966 di 54 anni, celibe e affetto da crisi depressive, si è gettato nel vuoto saltando dalla finestra del suo appartamento al quarto piano. Il corpo è stato trovato privo di vita. A dare l’allarme sono stati i condomini i quali, affacciati, hanno notato il cadavere dell’uomo, dopo aver sentito un forte tonfo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e poco dopo la polizia mortuaria. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021)nella mattinata di oggi, 22 Febbraio intorno alle ore 11:30, in zona Tuscolano. Il suicidio e il ritrovamento A Largo Appio Claudio 395 un uomo, classe 1966 di 54 anni, celibe eda crisi depressive, si èto nel vuoto saltando dalla finestra del suo appartamento al. Il corpo è stato trovato privo di vita. A dare l’allarme sono stati i condomini i quali, affacciati, hanno notato il cadavere dell’uomo, dopo aver sentito un forte tonfo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e poco dopo la polizia mortuaria. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Tragedia a Roma: 54enne si getta dal quarto piano, era affetto da depressione - EnricoIachello : RT @laura_ceruti: Se Grillo pretende riconferma di Raggi a Roma e il Pd insiste con questa fusione, prevedo una tragedia per quel partito!… - nariucciopetra1 : RT @laura_ceruti: Se Grillo pretende riconferma di Raggi a Roma e il Pd insiste con questa fusione, prevedo una tragedia per quel partito!… - roma_paoletta : RT @PetrisDe: Chiediamo al ministero degli Esteri @luigidimaio che si adoperi con ogni mezzo per fare piena luce su questa tragedia #Congo… - IgnazioPicardi : «Non siamo a un passo dalla tragedia, basta terrorizzare le persone» Quello che dobbiamo fare è continuare a sensib… -