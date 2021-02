Sì, la connessione bluetooth deve il suo nome a un re vichingo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 12 febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente un’immagine del simbolo del bluetooth e un testo che recita: «bluetooth prende il nome dal re vichingo danese. Il logo bluetooth mostra le sue iniziali – The Old Norse runes H e B di Harald Blåtand. Nel X secolo, il re vichingo unì per la prima volta la Danimarca sotto un’unica corona. Questo è esattamente ciò che le società scandinave Ericsson e Nokia hanno preso in considerazione quando hanno pubblicato lo standard bluetooth nel 1998. Doveva anche collegare una grande varietà di dispositivi, anche senza fili». Il simbolo del bluetooth Si tratta di una notizia vera. Innanzitutto, “bluetooth” è una parola traducibile in italiano con “dente blu” e serve oggi ... Leggi su facta.news (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 12 febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente un’immagine del simbolo dele un testo che recita: «prende ildal redanese. Il logomostra le sue iniziali – The Old Norse runes H e B di Harald Blåtand. Nel X secolo, il reunì per la prima volta la Danimarca sotto un’unica corona. Questo è esattamente ciò che le società scandinave Ericsson e Nokia hanno preso in considerazione quando hanno pubblicato lo standardnel 1998. Doveva anche collegare una grande varietà di dispositivi, anche senza fili». Il simbolo delSi tratta di una notizia vera. Innanzitutto, “” è una parola traducibile in italiano con “dente blu” e serve oggi ...

