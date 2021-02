Nel testo di Potevi Fare Di Più di Arisa a Sanremo 2021 un messaggio fondamentale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il testo di Potevi Fare Di Più di Arisa contiene un messaggio fondamentale, scritto da Gigi D’Alessio. La cantante lo presenta al Festival di Sanremo 2021, in gara nella categoria dei Campioni. A proposito della scelta di un pezzo di Gigi D’Alessio, Arisa ha raccontato che nel momento in cui lo ha ascoltato si è emozionata, nonostante il testo di Potevi Fare Di Più non fosse stato scritto da lei in prima persona. “Quando ho ascoltato il brano ho sentito una grandissima verità ed autenticità. Lo stimo tantissimo e credo che sia un maestro della musica, è una persona molto sensibile, ha girato il mondo con la sua musica”, le parole di Arisa sull’incontro con Gigi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) IldiDi Più dicontiene un, scritto da Gigi D’Alessio. La cantante lo presenta al Festival di, in gara nella categoria dei Campioni. A proposito della scelta di un pezzo di Gigi D’Alessio,ha raccontato che nel momento in cui lo ha ascoltato si è emozionata, nonostante ildiDi Più non fosse stato scritto da lei in prima persona. “Quando ho ascoltato il brano ho sentito una grandissima verità ed autenticità. Lo stimo tantissimo e credo che sia un maestro della musica, è una persona molto sensibile, ha girato il mondo con la sua musica”, le parole disull’incontro con Gigi ...

