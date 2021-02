Milan | sarà addio con Donnarumma? Un club ha già l’accordo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da TodoFichajes, Gianluigisarebbe prossimo alla partenza dal. Ecco il nuovoSecondo quanto riportato da TodoFichajes, Gianluigisarebbe prossimo alla partenza dal. Il Manchester United, che si priverà di David De Gea, avrebbe in mano già un accordo per il trasferimento del portiere in Inghilterra. L’agente Mino Raiola avrebbe un’intesa di massima con i Red Devils per le prossime stagioni con un ingaggio milionario. Leggi su Calcionews24.com