(Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Maltrattamento, lesioni personali, violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono i reati contestati a vario titolo dalla Guardia di finanza dia quattro persone, tutte residenti nel capoluogo siciliano, aglidomiciliari perché ritenute responsabili di vessazioni ad angherie sistematiche nei confronti degli ospiti di unadi. Decine gli episodi documentati in meno di due mesi, con glicostretti a vivere in uno stato di costante soggezione e paura. Nel quadro dell'operazione "Nessuno tocchi i nonnini", la Onlus "I nonnini di Enza" - che gestisce l'attività di assistenza residenziale - è stata sequestrata a titolo preventivo e affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di, ...

monika_mazurek : RT @MediasetTgcom24: Palermo, maltrattavano anziani ospiti casa di riposo: 4 arresti #palermo - Agenzia_Italia : Maltrattavano anziani in una casa di riposo, 4 arresti a Palermo - sulsitodisimone : Maltrattavano anziani in una casa di riposo, 4 arresti a Palermo - arwen0506 : RT @MediasetTgcom24: Palermo, maltrattavano anziani ospiti casa di riposo: 4 arresti #palermo - MediasetTgcom24 : Palermo, maltrattavano anziani ospiti casa di riposo: 4 arresti #palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Maltrattavano anziani

... i dipendenti della casa di riposo non facevano uso dei dispositivi individuali di protezione, pur entrando a contatto stretto in un luogo chiuso con soggetti, particolarmente fragili. ...in una casa di riposo, 4 arresti a ...Decine gli episodi documentati in meno di due mesi, con gli anziani costretti a vivere in uno stato di costante soggezione e paura ...A una donna venne fratturato il polso con una bottiglia, poi la minacciarono: “Se sveli cos’è successo ti riempiamo di botte” ...