L'anno più difficile degli smartphone. Crollano Samsung e Huawei, tiene Apple, festeggia Xiaomi (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'analisi di Gartner per il 2020, che si chiude con un calo del 12,5%. Ormai più di due terzi delle vendite sono nelle mani dei primi cinque produttori e Lg starebbe pensando di gettare la spugna. "Il 2021? Nessuna grande rivoluzione, solo il 5G spinge all'acquisto", avvertono...

