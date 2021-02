Il primo “vero” Cdm per Draghi. L’agenda di oggi e della settimana (Di lunedì 22 febbraio 2021) Governo Draghi subito al lavoro, con il Cdm di oggi, sul tema caldo delle misure di lotta al Covid. Dalla proroga del divieto di spostamento tra le regioni a tutti gli aspetti normativi rimasti inevasi nel passaggio di consegne tra un governo e l’altro. Ma sul tavolo del Consiglio dei ministri c’è anche il nodo della nomina dei sottosegretari, ed il loro calibramento rispetto allo schieramento politico ampio che sostiene l’esecutivo. In Parlamento, alla Camera, approda invece per la conversione in legge il decreto Milleproroghe. settimana calda sul fronte economico: dossier Alitalia, piano industriale Tim e, venerdì il G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali. Taglio estero invece focus su ripresa dei negoziati sul nucleare con l’Iran con la riunione dei ministri degli esteri Ue e lotta ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) Governosubito al lavoro, con il Cdm di, sul tema caldo delle misure di lotta al Covid. Dalla proroga del divieto di spostamento tra le regioni a tutti gli aspetti normativi rimasti inevasi nel passaggio di consegne tra un governo e l’altro. Ma sul tavolo del Consiglio dei ministri c’è anche il nodonomina dei sottosegretari, ed il loro calibramento rispetto allo schieramento politico ampio che sostiene l’esecutivo. In Parlamento, alla Camera, approda invece per la conversione in legge il decreto Milleproroghe.calda sul fronte economico: dossier Alitalia, piano industriale Tim e, venerdì il G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali. Taglio estero invece focus su ripresa dei negoziati sul nucleare con l’Iran con la riunione dei ministri degli esteri Ue e lotta ...

