(Di lunedì 22 febbraio 2021)che 1.500fa devastò gli insediamenti Maya di San Salvador e fece sentire i suoi effetti fino in Groenlandia ha oggi una precisa datazione. La colossale eruzione vulcanica che distrusse alcuni insediamenti Maya nell’odierno El Salvador ha finalmente una data: l’ha eruttato attorno al 431 d.C. (c’è un margine di incertezza di

MoliPietro : Geo Vulcanologia – L’eruzione del Vulcano Ilopango di 1500 anni fa - periodicodaily : Geo Vulcanologia – Incredibili eruzione dell’ Etna vista dallo spazio - MoliPietro : Geo Vulcanologia – Incredibili eruzione dell’ Etna vista dallo spazio - MoliPietro : Geo Vulcanologia – Nuova eruzione in Indonesia: erutta il Vulcano Ibu Volcano -

Ultime Notizie dalla rete : Geo Vulcanologia

Zazoom Blog

di Michele Bruno - Una scossa di terremoto è stata registrata dalla Sala di Roma dell'Istituto nazionale di(INGV) . La scossa ha avuto epicentro tra la Calabria tirrenica e le Isole Eolie, precisamente vicino Stromboli, e si è verificata tra l'una e le due di notte. L'ipocentro è stato a ...... l'IMT - Scuola Alti Studi di Lucca, l'Istituto Nazionale di Geofisica e, l'Istituto ... 'Inoltre - continua Zini - le sue peculiarità-morfologiche, biologiche e storico-culturali, ...L’eruzione che 1.500 anni fa devastò gli insediamenti Maya di San Salvador e fece sentire i suoi effetti fino in Groenlandia ha oggi una precisa datazione. La colossale eruzione vulcanica che ...Immagine satellitare dell’Etna in eruzione. Lo spettacolo delle fontane di lava. L’attività stromboliana dell’Etna continua fra alti e bassi, in particolare sulla bocca del Cratere di Sud-Est. La rece ...