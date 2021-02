Furetto dai piedi neri clonato per salvare la specie (Di lunedì 22 febbraio 2021) Elizabeth Ann è il nome dato al Furetto dai piedi neri clonato per evitare l’estinzione della specie: in natura restano solo mille esemplari Un team di scienziati, in collaborazione con l’US Fish and Wildlife Service, ha clonato per la prima volta nella storia un Furetto dai piedi neri. Chiamato Elizabeth Ann, l’esemplare fa parte di una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Elizabeth Ann è il nome dato aldaiper evitare l’estinzione della: in natura restano solo mille esemplari Un team di scienziati, in collaborazione con l’US Fish and Wildlife Service, haper la prima volta nella storia undai. Chiamato Elizabeth Ann, l’esemplare fa parte di una… L'articolo Corriere Nazionale.

