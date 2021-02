Firenze | studente 21enne precipita dal quarto piano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nella notte unoto daldi un edificio nel centro storico di. La vittima aveva 21 anni ed era originario di Vedano al Lambro (Monza) Un giovanedi 21 anni èto nella notte dalla finestra deldi un edificio. La tragedia è avvenuta nel centro storico di, poco dopo le 3 in via Porta Rossa. La vittima è un giovane originario di Vedano al Lambro (Monza) e frequentava un prestigioso istituto di moda toscano. L’episodio di cronaca è avvenuto a pochi passi da via de’ Tornabuoni, cuore della moda del centro storico di. Stando alle prime ricostruzioni, prima della caduta losi trovava ...

repubblica : Firenze, precipita dal quarto piano: muore studente di 21 anni: L'incidente alle 3 di notte in via di Porta Rossa.… - cronaca_news : Firenze, studente del Polimoda precipita dalla finestra e muore. A casa di amici, serata alcolica… - rep_firenze : Studente del Polimoda di Firenze precipita dal quarto piano e muore a 21 anni [aggiornamento delle 11:04] - bizcommunityit : Precipita dal quarto piano, studente muore a Firenze - Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze studente

Indagini in corso. Tragedia nella notte a. Unodi 21 anni, originario di Monza e iscritto al Polimoda, è precipitato dal quarto piano di un'abitazione morendo sul colpo. È accaduto intorno alle ore 3.00, in via di Porta Rossa,...Un 21enne originario di Monza,del Polimoda a, morto la notte scorsa , intorno alle 3, dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo nel centro del capoluogo toscano, in via di Porta Rossa . Da quanto ...Il dramma si è consumato nella notte tra domenica e lunedì in via di Porta Rossa, nel pieno centro della città. L’allarme è scattato intorno alle 3 di questa notte… Leggi ...Uno studente di 21 anni del Polimida è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo nel centro di Firenze.