Fdi | Fazzolari | ' da università Siena solo tirata d' orecchie per Gozzini'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "L'università di Siena tratta con i guanti di velluto il professore Gozzini. I gravissimi insulti al leader dell'opposizione, Giorgia Meloni, gli valgono poco più di una tirata di orecchie e soltanto una sospensione di tre mesi. Ci chiediamo tutti se il richiamo sarebbe stato così morbido se quei toni fossero stati utilizzati contro una donna esponente della sinistra". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Giovanbattista Fazzolari. "Da parte del corpo docente di uno storico Ateneo italiano -aggiunge- ci saremmo aspettati molta più determinazione nel difendere il prestigio della propria università, invece di far prevalere lo spirito corporativo del mondo accademico".

