Drew Barrymore: la bambina prodigio di Hollywood (Di lunedì 22 febbraio 2021) Quando nasci nella famiglia giusta, diventare una stella del cinema non è poi così difficile. Così è stato per Drew Barrymore, che inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo a soli 11 mesi, quando compare nella pubblicità di un cibo per cani. Merito di buoni geni, cresce attorniata dalle telecamere, passando da bambina prodigio ad adolescente ribelle all’attrice che oggi tutti conosciamo. Drew Blyth Barrymore nasce il 22 febbraio 1975 a Culver City. Discendente da una famiglia di attori di cinema e di teatro, capeggiati dal nonno John Barrymore, il suo ingresso nella società degli artisti non tarda ad arrivare. Il padre John Drew Barrymore, anch’egli attore, e la madre Jaid Makò, aspirante attrice, la spingono subito a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Quando nasci nella famiglia giusta, diventare una stella del cinema non è poi così difficile. Così è stato per, che inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo a soli 11 mesi, quando compare nella pubblicità di un cibo per cani. Merito di buoni geni, cresce attorniata dalle telecamere, passando daad adolescente ribelle all’attrice che oggi tutti conosciamo.Blythnasce il 22 febbraio 1975 a Culver City. Discendente da una famiglia di attori di cinema e di teatro, capeggiati dal nonno John, il suo ingresso nella società degli artisti non tarda ad arrivare. Il padre John, anch’egli attore, e la madre Jaid Makò, aspirante attrice, la spingono subito a ...

