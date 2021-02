Carlo incontra il principe Filippo. ?La reazione preoccupa i sudditi - (Di lunedì 22 febbraio 2021) Francesca Rossi Il principe Carlo esce in lacrime dall’ospedale in cui è ricoverato suo padre, il principe Filippo e l’Inghilterra trema La visita del principe Carlo al duca di Edimburgo sta facendo tremare il Regno Unito. Il principe Filippo è ricoverato al King Edward VII Hospital da martedì 16 febbraio, per un malore non meglio precisato. “Una misura precauzionale”, hanno fatto sapere da Palazzo. In questi giorni i tabloid hanno si sono soffermati sulla tempra del duca, sul suo buon umore in ospedale, sul fatto che non nasconda di detestare le eccessive attenzioni del personale medico. Una forza che viene sottolineata dalle dichiarazioni su Twitter di Richard Palmer, corrispondente reale del Daily Express: “So che ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Francesca Rossi Ilesce in lacrime dall’ospedale in cui è ricoverato suo padre, ile l’Inghilterra trema La visita delal duca di Edimburgo sta facendo tremare il Regno Unito. Ilè ricoverato al King Edward VII Hospital da martedì 16 febbraio, per un malore non meglio precisato. “Una misura precauzionale”, hanno fatto sapere da Palazzo. In questi giorni i tabloid hanno si sono soffermati sulla tempra del duca, sul suo buon umore in ospedale, sul fatto che non nasconda di detestare le eccessive attenzioni del personale medico. Una forza che viene sottolineata dalle dichiarazioni su Twitter di Richard Palmer, corrispondente reale del Daily Express: “So che ...

Carlo incontra il principe Filippo. La reazione preoccupa i sudditi La visita del principe Carlo al duca di Edimburgo sta facendo tremare il Regno Unito. Il principe Filippo è ricoverato al King Edward VII Hospital da martedì 16 febbraio, per un malore non meglio prec ...

Principe Filippo, Carlo lascia commosso l’ospedale Più passano i giorni più aumenta tra i sudditi la preoccupazione per le condizioni di salute del principe Filippo, ricoverato in ospedale da martedì 16 febbraio a causa di un imprecisato malessere. An ...

Più passano i giorni più aumenta tra i sudditi la preoccupazione per le condizioni di salute del principe Filippo, ricoverato in ospedale da martedì 16 febbraio a causa di un imprecisato malessere. An ...