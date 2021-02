«Attanasio e Iacovacci portati nella foresta e uccisi»: la ricostruzione delle autorità locali sull’attentato in Congo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un assalto a un convoglio Onu vicino a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, ha provocato la morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, di un carabiniere di 30 anni, Vittorio Iacovacci, e di un autista. I responsabili dell’attentato, secondo fonti inquirenti, sarebbero uomini delle Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda. Il Fdlr-Foca è il principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di etnia Hutu. E’ questa l’ipotesi prevalente, sebbene non la sola, privilegiata anche dalle forze di polizia e dalle autorità locali. Secondo quanto riportato inoltre dai ranger del Parco nazionale dei Virunga, citati da vari media tra cui il Jerusalem Post, c’era stato anche un tentativo di rapimento. Le dinamiche dell’attentato Secondo una prima ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un assalto a un convoglio Onu vicino a Goma,Repubblica Democratica del, ha provocato la morte dell’ambasciatore italiano Luca, di un carabiniere di 30 anni, Vittorio, e di un autista. I responsabili dell’attentato, secondo fonti inquirenti, sarebbero uominiForze Democratiche per la liberazione del Ruanda. Il Fdlr-Foca è il principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di etnia Hutu. E’ questa l’ipotesi prevalente, sebbene non la sola, privilegiata anche dalle forze di polizia e dalle. Secondo quanto riportato inoltre dai ranger del Parco nazionale dei Virunga, citati da vari media tra cui il Jerusalem Post, c’era stato anche un tentativo di rapimento. Le dinamiche dell’attentato Secondo una prima ...

