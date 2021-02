Ascolti TV | Domenica 21 febbraio 2021. Boom per Lolita Lobosco (7.5 mln – 31.8%). D’Urso 12.2%, Fazio 9.1%-5.8%, Giletti 5.7%-6.4% (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le Indagini di Lolita Lobosco - Luisa Ranieri Nella serata di ieri, Domenica 21 febbraio 2021, su Rai1 la prima puntata de Le Indagini di Lolito Lobosco ha conquistato 7.535.000 spettatori pari al 31.8% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.50 alle 25.24, ha raccolto davanti al video 2.022.000 spettatori pari al 12.2% di share (presentazione dalle 21.18 alle 21.48: 2.339.000 – 8.6%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.011.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e di 832.000 spettatori (3.2%) nel secondo. Su Italia 1 Independence Day: Rigenerazione ha intrattenuto 1.397.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.414.000 spettatori pari ad uno share del 9.1% (presentazione 1.764.000 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le Indagini di- Luisa Ranieri Nella serata di ieri,21, su Rai1 la prima puntata de Le Indagini di Lolitoha conquistato 7.535.000 spettatori pari al 31.8% di share. Su Canale 5 Live – Non è la, in onda dalle 21.50 alle 25.24, ha raccolto davanti al video 2.022.000 spettatori pari al 12.2% di share (presentazione dalle 21.18 alle 21.48: 2.339.000 – 8.6%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.011.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e di 832.000 spettatori (3.2%) nel secondo. Su Italia 1 Independence Day: Rigenerazione ha intrattenuto 1.397.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.414.000 spettatori pari ad uno share del 9.1% (presentazione 1.764.000 ...

