VIDEO Luna Rossa, che festa a bordo! Francesco Bruni stappa la bottiglia e inonda i compagni (Di domenica 21 febbraio 2021) Grande festa a bordo di Luna Rossa dopo aver conquistato la Prada Cup. L’equipaggio italiano ha liquidato Ineos Uk con un inequivocabile 7-1, ha travolto gli strafottenti britannici con tutta la sua poderosa onda d’urto e ha così chiuso i conti nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Team Prada Pirelli ha rispedito a casa Ben Ainslie e compagni, ha potuto alzare al cielo il trofeo e si è guadagnata la possibilità di fronteggiare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo aver tagliato il traguardo di gara-8 in maniera trionfale, James Spithill e compagni hanno esultato a bordo dopo aver ammainato le vele. L’equipaggio ha issato la simpatica bandiera Rossa “Prada Cup Winner” e poi ha festeggiato stappando una bottiglia ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Grandea bordo didopo aver conquistato la Prada Cup. L’equipaggio italiano ha liquidato Ineos Uk con un inequivocabile 7-1, ha travolto gli strafottenti britannici con tutta la sua poderosa onda d’urto e ha così chiuso i conti nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Team Prada Pirelli ha rispedito a casa Ben Ainslie e, ha potuto alzare al cielo il trofeo e si è guadagnata la possibilità di fronteggiare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo aver tagliato il traguardo di gara-8 in maniera trionfale, James Spithill ehanno esultato a bordo dopo aver ammainato le vele. L’equipaggio ha issato la simpatica bandiera“Prada Cup Winner” e poi ha festeggiatondo una...

Corriere : La vittoria di Luna Rossa in un minuto: la gara, la gioia e la festa - MinisteroDifesa : #20febbraio 'Il sogno del volo Dalla Terra alla Luna Da Icaro all’Apollo 11' Oggi, la lettura virtuale del… - infoitsport : VIDEO Luna Rossa, il rientro trionfale in porto. Barca trainata, bandiera 'Prada Cup Winner': il trionfo italiano - LucianoMarras1 : 7 - 1 Grande Luna Rossa #LunaRossaPradaPirelli - rugiada71 : RT @Corriere: La vittoria di Luna Rossa in un minuto: la gara, la gioia e la festa -