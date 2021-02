Rimbalzo del Pil non prima di metà anno | anche il 2021 ipotecato?

(Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb – Doveva essere +6%, verosimilmente sarà la(o, forse, poco più). Il tanto atteso “” del Pil nelsarà, al massimo, una piccola boccata d’ossigeno dopo il -8,8% registrato nel 2020. Spostando, nella migliore delle ipotesi, il recupero dei livelli pre-pandemia a nondel 2023. Draghi non basta: inizio delcompromesso L’ultima nota Congiuntura flash rilasciata dal Centro studi Confindustria non lascia spazio a troppo ottimismo, almeno nel breve termine. Nonostante la maggiore fiducia accreditata all’Italia da parte dei mercati finanziari, specie dopo l’insediamento dell’esecutivo Draghi, nel primo trimestre dell’possiamo infatti ormai dare per compromessa ogni speranza di recupero dell’attività. Meglio andrà nel periodo aprile-giugno, ...

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #21febbraio: nel 2021 il #Fisco punta al recupero di 14 miliardi c… - statodelsud : Confindustria: il vero rimbalzo del Pil si avrà solo nel terzo trimestre dell’anno - Pino__Merola : Confindustria: il vero rimbalzo del Pil si avrà solo nel terzo trimestre dell’anno - Notiziedi_it : Confindustria: il vero rimbalzo del Pil si avrà solo nel terzo trimestre dell’anno - Pino__Merola : Confindustria: il vero rimbalzo del Pil si avrà solo nel terzo trimestre dell’anno -

Ultime Notizie dalla rete : Rimbalzo del

Djokovic sbaglia lo smash a, Medvedev rientra nel set Djokovic, il passante è il punto più bello1° set Medvedev spacca la racchetta: che frustrazione! Australian Open Medvedev deve ...E poco dopo, bomber Somà (da quest'anno Capitano) sigla il rigoremomentaneo 2 - 0: per ... sullo 0 - 0, infatti, Sestri falliva il penalty (sull'acqua e pallone alto) che avrebbe mosso il ...Vittoria all'andata, vittoria al ritorno. Anche questa volta, la Vaporart Bernareggio ha mandato a vuoto la Ltc Sangiorgese infliggendole ...Ivan Dodig e Filip Polasek superano Ram/Salisbury nella finale del doppio. Per Polasek si tratta del primo Slam in carriera, è il secondo per Dodig ...