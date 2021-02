Qui Milan, sono 23 i convocati da Pioli per la partita contro l’Inter (Di domenica 21 febbraio 2021) I convocati da Pioli per la 23a giornata di Serie A tra Milan e Inter Domani il Milan ospiterà l’Inter nella quarta giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. In vista della partita, Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 23 giocatori. PORTIERI: Donnarumma A, Donnarumma G, Tatarusanu DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Theo Hernandez, Kjaer, Kalulu, Romagnoli, Tomori CENTROCAMPISTI: Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Tonali, Saelemaekers ATTACCANTI: Ibrahimovic, Leao, Rebic L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Idaper la 23a giornata di Serie A trae Inter Domani ilospiterànella quarta giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. In vista della, Stefanoha diramato l’elenco dei, composto da 23 giocatori. PORTIERI: Donnarumma A, Donnarumma G, Tatarusanu DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Theo Hernandez, Kjaer, Kalulu, Romagnoli, Tomori CENTROCAMPISTI: Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Tonali, Saelemaekers ATTACCANTI: Ibrahimovic, Leao, Rebic L'articolo proviene da intermagazine.

