Napoli, follia nell'ultimo giorno "giallo": 104 multati. Tre locali chiusi e un arresto (Di domenica 21 febbraio 2021) Sabato di follia a Napoli nell'ultimo giorno di zona gialla. I carabinieri, il 20 febbraio, hanno effettuato controlli a tappeto in gran parte della città, sanzionando 104 persone per mancato rispetto delle norme anti-covid. Multato anche un pub con 15 clienti e dipendenti a nero. Napoli, controlli anti-covid nell'ultimo giorno di zona gialla: 104 multati

