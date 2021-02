Luisa Ranieri si emoziona per l’amore di Luca e per Napoli (Foto)

(Di domenica 21 febbraio 2021) Stasera vedremo su Rai 1 in prime timenella prima puntata della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, protagonista però anche nella puntata di oggi di Domenica In (). Più video, più ricordi perche si, si commuove rivedendo Totò, riascoltando se stessa in una poesia per la sua. E’ felice a Roma con la sua famiglia ma sente la mancanza della sua città, oggi più che mai. Desidera comprare una casa nel capoluogo campano, spera di poterci tornare presto. Si asciuga le lacrime, commuove anche Mara Venier, ma è pronta adrsi ancora e questa volta per suo marito: conZingaretti l’incontro perfetto. “Ogni volta dico grazie a Dio di avere accanto un uomo come...

L'incontro con il marito Luca Zingaretti al centro dell'intervista aa Domenica In : 'Non ci siamo innamorati subito... Lui mi corteggiava tanto, a me piaceva perchè era molto sexy suo malgrado', ha ammesso, pur non avendo mai voluto avere una storia da ...La fiction, che vede protagonista, è ispirata ai romanzi della scrittrice pugliese Gabriella Genisi , che per il personaggio del vicequestore con i tacchi a spillo che lavora a Bari ha ...L’amore per Luca Zingaretti non è nato per lei con un colpo di fulmine. L’ha corteggiata tanto e Luisa Ranieri lo trovava molto sexy ma non voleva una storia con un attore, non voleva un amore di set, ...In occasione della prima puntata che andrà in onda stasera di "Le indagini di Lolita Lobosco", Luisa Ranieri è stata ospite a Domenica In.