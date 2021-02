La carica di Vidal | “Andiamo a prenderci i 3 punti”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Arturaha suonato lain vista del derby. Nonostante ancora si aggiri il dubbio su una sua presenza o meno in formazione (in ballottaggio con Eriksen), attraverso un post su Twitter il centrocampista cileno ha scritto: “Oggi insieme più che mai, da squadra !!!i 3, facciamo vedere chi siamo e dove vogliamo arrivare !!! Forza Inter”. Foto: Twitter Personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Arturol'Inter e l'ambiente nerazzurro in vista del derby di questo pomeriggio contro il Milan di Stefano ...L'ennesimo stop per Sensi, vittima di un affaticamento muscolare, lascia poche scelte al tecnico che recupera almeno. Il cileno, reduce da un problema al ginocchio, dovrebbe andare in panchina. ...Arturo Vidal sembra ormai calato totalmente nella realtà dell'Inter: ecco le dichiarazioni del centrocampista cileno - FOTO ...Milan-Inter, A San Siro è derby scudetto. Grande attesa a San Siro per la sfida delle 15, Ibra vs Lukaku dopo la lite in Coppa Italia.