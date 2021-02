Fonseca: “Dzeko-Mayoral? Nessuno è titolare in questa squadra” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio a reti bianche contro il Benevento:“Per noi è stata una partita difficile, il Benevento si è chiuso molto bene. Siamo arrivati negli ultimi 30 metri senza difficoltà, ma ci è mancata iniziativa individuale e non siamo stati concreti. Penso che i giocatori abbiano capito che dobbiamo essere più concreti. Siamo stati troppo lenti nel finalizzare”. Borja Mayoral è il titolare?“Dzeko ha giocato giovedì, Nessuno è titolare in questa squadra, stasera ho messo Borja Mayoral”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Paulo, tecnico della Roma, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio a reti bianche contro il Benevento:“Per noi è stata una partita difficile, il Benevento si è chiuso molto bene. Siamo arrivati negli ultimi 30 metri senza difficoltà, ma ci è mancata iniziativa individuale e non siamo stati concreti. Penso che i giocatori abbiano capito che dobbiamo essere più concreti. Siamo stati troppo lenti nel finalizzare”. Borjaè il?“ha giocato giovedì,in, stasera ho messo Borja”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

