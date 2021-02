Djokovic trionfa agli Australian Open, Medvedev ko: il serbo sale a 18 Slam (Di domenica 21 febbraio 2021) Novak Djokovic si conferma il Re degli Australian Open. Il serbo batte in finale Medvedev e vince il titolo per la nona volta Per il 3° anno consecutivo, Novak Djokovic vince gli Australian Open. In finale il serbo ha superato in tre set il russo Medvedev, vincendo per la nona volta in carriera lo Slam Australiano. Adesso sono 18 gli Slam vinti in carriera dal n.1 al mondo, dietro solo a Federer e Nadal, appaiati a quota 20. Troppo solido Djokovic nel match, con Medvedev che non è riuscito a scalfire la difesa del serbo, e dal 2° set in poi è andato in confusione. Per il russo, che non perdeva una partita da ... Leggi su zon (Di domenica 21 febbraio 2021) Novaksi conferma il Re degli. Ilbatte in finalee vince il titolo per la nona volta Per il 3° anno consecutivo, Novakvince gli. In finale ilha superato in tre set il russo, vincendo per la nona volta in carriera loo. Adesso sono 18 glivinti in carriera dal n.1 al mondo, dietro solo a Federer e Nadal, appaiati a quota 20. Troppo solidonel match, conche non è riuscito a scalfire la difesa del, e dal 2° set in poi è andato in confusione. Per il russo, che non perdeva una partita da ...

