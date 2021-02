Anzio, donna investita sulle strisce davanti al comando della polizia locale (Di domenica 21 febbraio 2021) E’ stata investita mentre attraversava via Fanciulla d’Anzio sulle strisce pedonali, all’altezza della rotonda, di fronte al comando della polizia locale di Anzio. E’ successo nel pomeriggio di oggi, 21 febbraio. Un’auto ha investito una donna di mezza età, travolgendola e buttandola a terra. La donna è stata prontamente soccorsa e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Riuniti di Anzio. I rilievi sono a cura della polizia locale. L’investitore si è fermato per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 febbraio 2021) E’ statamentre attraversava via Fanciulla d’pedonali, all’altezzarotonda, di fronte aldi. E’ successo nel pomeriggio di oggi, 21 febbraio. Un’auto ha investito unadi mezza età, travolgendola e buttandola a terra. Laè stata prontamente soccorsa e sul posto sono intervenuti gli agentimunicipale e i sanitari del 118. Laè stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Riuniti di. I rilievi sono a cura. L’investitore si è fermato per ...

CorriereCitta : Anzio, donna investita sulle strisce davanti al comando della polizia locale - ilClandestinoTW : Donna investita in via Fanciulla d’Anzio, subito soccorsa in ospedale - angiuoniluigi : RT @repubblica: Morsi, schiaffi e calci alla compagna al nono mese di gravidanza, giovane arrestato ad Anzio: La donna è stata portata all'… - DanielaPF75 : RT @repubblica: Morsi, schiaffi e calci alla compagna al nono mese di gravidanza, giovane arrestato ad Anzio: La donna è stata portata all'… - repubblica : Morsi, schiaffi e calci alla compagna al nono mese di gravidanza, giovane arrestato ad Anzio: La donna è stata port… -