Verissimo oggi, ospiti del 20 febbraio 2021

oggi, sabato 20 febbraio 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 20 febbraio 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà Rocco Casalino, portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte, fresco di stampa con la sua autobiografia dal titolo "Il portavoce". Niente politica, ma il racconto intimo e senza filtri sul suo percorso di vita. Casalino, tra le altre cose, racconterà del suo rapporto col compagno: Io e Josè andiamo verso i sette anni insieme. Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale. Quando ho scritto il libro a luglio stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi ...

