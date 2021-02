(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È di uncon esito, il bilancio dello screening sulla popolazione scolastica che sta interessando in questi giorni le scuole di ogni ordine e grado situate sul territorio comunale di Salerno. Mentre la campagna di monitoraggio ““, effettuata dal Comune di Salerno in collaborazione con la regione Campania e la fondazione Ebris, conmolecolari sta riguardando, per la prima volta, anche un istituto superiore, la, è stato reso noto l’esito deieffettuati nei giorni. Si parla di oltre 1500che hanno dato tutti esito negativo ad eccezione di un bimbo che frequenta la ...

anteprima24 : ** #Tamponi a #Scuola: oggi al #Focaccia. Un solo #Positivo dai test precedenti ** - AmoBergamo : #Bergamo Scuola e Covid-19: l’Ats ordina di rifare i tamponi alle scuole medie di Arcene - LiceoTassoSA : Progetto “Tamponi a scuola” - danpasbiella : Biella, allarme #Covid al liceo Scientifico: scuola chiusa e 563 tamponi immediati. Il sindaco: “Variante #inglese”… - SIENANEWS : E da martedì a venerdì sempre in piazza Matteotti saranno allestite le postazioni per “Territori sicuri” -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi scuola

Salernosera

Il paese, 'cinturato' dai posti di blocco, si era riorganizzato e messo in coda per i, ...dall'istituto comprensivo del paesino euganeo l'anno scolastico che segnava il rientro adopo il ...... limitandosi ad intervenire solamente sulla. La variante inglese si sta diffondendo in Puglia, in appena 10 giorni si è passati dal 15,5% al 38,6% di prevalenza sul totale deipositivi.Salerno – È di un solo test con esito positivo, il bilancio dello screening sulla popolazione scolastica che sta interessando in questi giorni le scuole di ogni ordine e grado situate sul territorio c ...Numerosi casi di positività (alcuni con variante brasiliana) a Monteroni d'Arbia, dov'è stata disposta la chiusura delle scuole e l'avvio dello screening della popolazione nell'ambito di "Territori si ...