Sassuolo Bologna 1-1: cronaca e tabellino (Di sabato 20 febbraio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Bologna si sono affrontate nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. Soriano ha portato in vantaggio i rossoblù, pareggio a inizio ripresa di Ciccio Caputo. Bologna in 10 per un’ora a causa del rosso mostrato a Hickey al 30?. Sintesi Sassuolo Bologna 1-1 MOVIOLA 5? Occasione Caputo – Conclusione con il mancino del centravanti neroverde e palla vicina al palo. 17? Gol Soriano – La sblocca il Bologna con Soriano. Errore in fase di costruzione dei neroverdi tra Magnanelli e Marlon, ne approfitta Barrow che serve Soriano ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Al “Mapei Stadium”,si sono affrontate nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. Soriano ha portato in vantaggio i rossoblù, pareggio a inizio ripresa di Ciccio Caputo.in 10 per un’ora a causa del rosso mostrato a Hickey al 30?. Sintesi1-1 MOVIOLA 5? Occasione Caputo – Conclusione con il mancino del centravanti neroverde e palla vicina al palo. 17? Gol Soriano – La sblocca ilcon Soriano. Errore in fase di costruzione dei neroverdi tra Magnanelli e Marlon, ne approfitta Barrow che serve Soriano ...

